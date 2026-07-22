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Taliansko spoplatní malé zásielky nad rámec pravidiel EÚ
Vláda v Ríme plánuje s účinnosťou od októbra zaviesť paušálny poplatok vo výške dve eurá na zásielky v hodnote do 150 eur prichádzajúce z krajín mimo EÚ.
Autor TASR
Rím 22. júla (TASR) - Taliansko zavedie nové clo na malé balíky s nízkou hodnotou, ktoré sa bude uplatňovať nad rámec už existujúceho opatrenia Európskej únie (EÚ), vyhlásil v stredu minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vláda v Ríme plánuje s účinnosťou od októbra zaviesť paušálny poplatok vo výške dve eurá na zásielky v hodnote do 150 eur prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Európske spoločenstvo už od začiatku júla tieto balíčky zaťažuje clom vo výške tri eurá. „Poplatok sa pridá k clu zavedenému prostredníctvom nariadenia EÚ,“ uviedol Giorgetti v talianskom parlamente.
EÚ zavedenie cla odôvodnila ochranou spotrebiteľov. Tovar, ktorý zákazníci objednávali na ázijských platformách ako Temu či Shein, totiž často nespĺňal európske bezpečnostné štandardy. Veľká časť balíkov bola podľa regulačných úradov EÚ navyše umelo podhodnotená, aby sa vyhli akejkoľvek kontrole.
Vláda v Ríme plánuje s účinnosťou od októbra zaviesť paušálny poplatok vo výške dve eurá na zásielky v hodnote do 150 eur prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Európske spoločenstvo už od začiatku júla tieto balíčky zaťažuje clom vo výške tri eurá. „Poplatok sa pridá k clu zavedenému prostredníctvom nariadenia EÚ,“ uviedol Giorgetti v talianskom parlamente.
EÚ zavedenie cla odôvodnila ochranou spotrebiteľov. Tovar, ktorý zákazníci objednávali na ázijských platformách ako Temu či Shein, totiž často nespĺňal európske bezpečnostné štandardy. Veľká časť balíkov bola podľa regulačných úradov EÚ navyše umelo podhodnotená, aby sa vyhli akejkoľvek kontrole.