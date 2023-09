Taliansko sprísňuje reguláciu ponuky dovolenkových bytov

Rím 9. septembra (TASR) - Taliansko chce prísnejšie kontrolovať ponuku dovolenkových bytov pre turistov na internetových platformách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Talianska vláda tak chce bojovať so súkromnými prenajímateľmi, ktorí svoje byty inzerujú na internetových platformách, ako je napríklad Airbnb, a neplatia z týchto príjmov daň.



Podľa návrhu zákona, ktorý vypracovalo ministerstvo cestovného ruchu a ktorý bude predložený parlamentu, sa plánuje, že každý súkromný prenajímateľ dostane identifikačné číslo, ktoré sa zapíše do národnej databázy turistického ubytovania. Kód, ktorý budú prideľovať regióny, bude musieť byť zverejnený na webových stránkach a pri vstupe do rekreačných domov. Tým, ktorí sa týmto kódom nebudú môcť preukázať, bude hroziť pokuta až do výšky 5000 eur.



Návrh zákona počíta tiež s tým, že krátkodobé prenájmy budú vo všeobecnosti povolené len na dva a viac dní. Platí to však len v historických centrách veľkých miest a obcí s veľkým cestovným ruchom. Kto tam prenajme svoj rekreačný byt len na jeden deň, bude musieť počítať s pokutou až do výšky 5000 eur.



Vláda chce novými pravidlami podporiť hotely, ktoré trpia rastúcou konkurenciou platforiem na poskytovanie ubytovania, ako je Airbnb. V minulom roku dosiahli prázdninové byty priamy obrat 11 miliárd eur, vrátane dodávateľov to bolo 44 miliárd eur. Podľa údajov inštitútu Demoskopika sa len do konca tohto leta očakáva 267 miliónov prenocovaní v rekreačných bytoch, čo je o 3,2 % viac v porovnaní s rokom 2022.