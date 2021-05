Visco: Taliansko stojí pred náročnou úlohou, musí ozdraviť ekonomiku

Rím 31. mája (TASR) - Taliansko čaká veľmi náročná úloha - dať do poriadku svoju dlhodobo chorľavú a zaostávajúcu ekonomiku s pomocou prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to v pondelok guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco.



Tretia najväčšia ekonomika eurozóny má v období 2021 - 2026 dostať obrovský balík úverov a grantov v hodnote 191,5 miliardy eur. Vláda v Ríme sa zaviazala, že zavedie hromadu reforiem, aby tieto peniaze dobre využila.



Národný plán obnovy financovaný z fondu EÚ „musí byť súčasťou spoločného úsilia zameraného na prekonanie štrukturálnych slabín Talianska a špecifických faktorov anemického hospodárskeho rastu v uplynulých dvoch desaťročiach", uviedol Visco.



„Príležitosti, ktoré Taliansko bude môcť ponúknuť budúcim generáciám, závisia od úspechu reforiem a krokov Národného plánu obnovy a odolnosti,“ zdôraznil guvernér.



Visco vo svojom výročnom prejave o stave ekonomiky varoval tiež, že Taliansko si nemôže dovoliť pokračovať v doterajších opatreniach na podporu hospodárstva a zmiernenie vplyvu recesie.



„Budúcnosť postavená na verejných dotáciách a stimuloch je nemysliteľná,“ uviedol s tým, že verejný dlh Talianska už dosiahol zhruba 160 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je najvyšší od konca prvej svetovej vojny.



Visco ale zároveň zdôraznil, že opatrenia na podporu domácností a firiem sa musia rušiť postupne, a až vtedy, keď bude ekonomická situácia dostatočne konsolidovaná a dôjde k výraznému zníženiu neistoty.



Taliansko bolo prvou krajinou v Európe, ktorú vlani zasiahla pandémia nového koronavírusu. Jeho HDP minulý rok klesol až o 9 %, najviac v povojnovej ére.



Podľa Visca vzhľadom na pokrok pri očkovaní a zlepšenie pandemickej situácie, čo Taliansku umožňuje opätovne otvárať ekonomiku, očakáva zrýchlenie jej zotavovania, pričom HDP by sa mal v roku 2021 zvýšiť o viac ako 4 %.



Jeho odhad je zhruba v súlade s vládnymi prognózami medziročného rastu HDP o 4,5 % v tomto roku a 4,8 % v roku 2022, hoci premiér Mario Draghi začiatkom mája uviedol, že je možná aj revízia smerom nahor.



Po mesiacoch blokád, meškania očkovania a stále vysokého počtu úmrtí na koronavírus sa situácia v Taliansku začala zlepšovať, práve včas pred nástupom letnej sezóny.



V nedeľu (30. 5.) zaznamenala krajina 44 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najnižší denný počet za viac ako sedem mesiacov. A zároveň vláda uviedla, že 20 % populácie bolo úplne zaočkovaných.



Medzitým bol v pondelok zrušený zákaz vychádzania v troch regiónoch s nízkym počtom infikovaných, vrátane turistami vyhľadávanej Sardínie. A to by sa mohlo v nasledujúcich týždňoch rozšíriť na väčšinu územia krajiny.