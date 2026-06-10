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UNEM: Taliansko tento rok minie na dovoz energie takmer 60 miliárd eur
UNEM odhaduje, že taliansky účet za dovoz ropy by mohol v tomto roku dosiahnuť približne 24 miliárd eur, čo je o 4,5 miliardy viac ako v minulom roku.
Autor TASR
Rím 10. júna (TASR) - Taliansko tento rok minie na dovoz energie takmer 60 miliárd eur, čo je o 8 až 9 miliárd eur viac ako v roku 2025, oznámila v stredu talianska asociácia výrobcov palív (UNEM). Odhad vychádza z očakávania, že vojna s Iránom sa skončí v najbližších mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Minulý rok sme mali účet za energie vo výške 48,7 miliardy eur, čo je o vyše 7 miliárd menej ako v roku 2024, ale tento rok odhadujeme, že by sa mohol zvýšiť na približne 57 až 58 miliárd eur,“ uviedol na výročnom zasadnutí združenia jeho prezident Gianni Murano.
UNEM odhaduje, že taliansky účet za dovoz ropy by mohol v tomto roku dosiahnuť približne 24 miliárd eur, čo je o 4,5 miliardy viac ako v minulom roku. Odhad vychádza z predpokladu, že cena ropy Brent v priemere za celý rok 2026 dosiahne približne 90 amerických dolárov (77,77 eura) za barel (159 litrov).
Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku faktického uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý pred útokmi Spojených štátov a Izraela proti Iránu prechádzala približne pätina svetových dodávok komodity.
(1 EUR = 1,1573 USD)
„Minulý rok sme mali účet za energie vo výške 48,7 miliardy eur, čo je o vyše 7 miliárd menej ako v roku 2024, ale tento rok odhadujeme, že by sa mohol zvýšiť na približne 57 až 58 miliárd eur,“ uviedol na výročnom zasadnutí združenia jeho prezident Gianni Murano.
UNEM odhaduje, že taliansky účet za dovoz ropy by mohol v tomto roku dosiahnuť približne 24 miliárd eur, čo je o 4,5 miliardy viac ako v minulom roku. Odhad vychádza z predpokladu, že cena ropy Brent v priemere za celý rok 2026 dosiahne približne 90 amerických dolárov (77,77 eura) za barel (159 litrov).
Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku faktického uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý pred útokmi Spojených štátov a Izraela proti Iránu prechádzala približne pätina svetových dodávok komodity.
(1 EUR = 1,1573 USD)