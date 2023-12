Taliansko údajne odstúpilo od Novej hodvábnej cesty

Rím 6. decembra (TASR) - Taliansko formálne odstúpilo od kontroverzného investičného paktu s Čínou, takzvanej Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vláda v Ríme oznámila dlho očakávané rozhodnutie Pekingu pred tromi dňami, pričom ani jedna strana neposkytla žiadne oficiálne vyhlásenie, informoval pôvodne v stredu denník Corriere della Sera. Taliansky vládny zdroj agentúre AFP potvrdil, že Rím odstúpil od zmluvy. Vláda podľa neho postupovala tak, aby "kanály politického dialógu" zostali zachované. Ďalšie podrobnosti neposkytol.



Taliansko sa v roku 2019 stalo prvou veľkou priemyselne rozvinutou krajinou, ktorá sa pripojila k obrovskému investičnému programu Číny. Súčasná premiérka Giorgia Meloniová s rozhodnutím bývalej vlády v tom čase ešte ako opozičná politička nesúhlasila. Po nástupe do úradu opakovane vyhlasovala, že s Čínou je možné rozvíjať dobré vzťahy aj bez účasti na projekte.



Kritici program odsudzovali ako dravého "trójskeho koňa", prostredníctvom ktorého si Peking v Taliansku kupuje politický vplyv. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani v septembri vyhlásil, že členstvo "neprinieslo výsledky, v ktoré sme dúfali". Dohoda sa mala automaticky obnoviť v marci 2024, ak by ju Taliansko do konca tohto roka nevypovedalo.



Projekt BRI má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy. Peking tiež opakovane zdôrazňuje, že BRI podporuje hospodársky rozvoj v krajinách globálneho Juhu. Kritici naopak poukazujú na netransparentné oceňovanie mnohých projektov a Čínu obviňujú, že krajiny s nižšími príjmami láka do dlhových pascí.