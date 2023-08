Taliansko určilo strop pre mimoriadnu daň na 0,1% celkových aktív bánk

Rím 9. augusta (TASR) - Taliansko stanovilo strop na úrovni 0,1 % celkových bankových aktív pre novú daň zo ziskov, ktoré veritelia vygenerovali z vyšších úrokových sadzieb potom, čo prekvapivé oznámenie nového odvodu vyvolalo v utorok (8. 8.) výpredaje na trhu s akciami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Akciový index talianskych bánk do konca obchodovania na burze v utorok klesol o 7,6 %, pričom akcie lídra v sektore, banky Intesa Sanpaolo, sa znížili o 8,6 %.



Aj iné európske krajiny, ako napríklad Španielsko a Maďarsko, zaviedli dane z mimoriadnych ziskov bánk. Rozhodnutie Talianska však zasiahlo trh nepripravený a poškodilo dôveru investorov.



Konzervatívna vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa pohrávala s myšlienku bankovej dane, no zdalo sa, že od tohto plánu upustila. Konečné rozhodnutie prekvapilo aj ministrov, ktorí sa zišli na zasadnutí vlády v pondelok (7. 8.) večer.



V snahe upokojiť trhy ministerstvo financií oznámilo, že výnosy z dane nebudú predstavovať viac ako 0,1 % celkových aktív veriteľov.



Analytici Citi v utorok odhadli, že daň by mohla priniesť do štátnej pokladnice sumu vo výške približne 0,5 % z celkových rizikovo vážených bankových aktív (risk-weighted assets, RWA) v roku 2023.



Podľa zdrojov v Ríme a výpočtov analytikov sa očakáva, že výnosy z dane zostanú pod hranicou 3 miliardy eur.



Daň, ktorá vyvolala vlny otrasov v celom európskom sektore, sa sústredí na nárast čistého úrokového príjmu bánk z vyšších sadzieb alebo na zisky veriteľov z rozdielu medzi úrokovými sadzbami z úverov a vkladov.



Keď Európska centrálna banka zvýšila svoje úrokové sadzby, komerčné banky zvýšili úroky z pôžičiek, ale zdržali sa zvýšenia úrokov z vkladov.



Všetci hlavní talianski veritelia vykázali začiatkom augusta oveľa lepšie výsledky za 1. polrok, ako sa očakávalo, a zlepšili svoj výhľad zisku aj za celý rok vďaka príjmom z vyšších úrokov.