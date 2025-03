Taliansko v januári vykázalo prvý obchodný deficit za 2 roky

Rím 18. marca (TASR) - Taliansko vykázalo v januári 2025 deficit zahraničnoobchodnej bilancie. Prvý po dvoch rokoch prebytkov, keďže hodnota dovozu stúpla viac ako hodnota vývozu. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny zaznamenala v januári 2025 schodok v obchode vo výške 264 miliónov eur po prebytku 2,485 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka a tiež po prebytku 5,8 miliardy eur mesiac predtým, v decembri.



Bol to prvý deficit za dva roky a prispel k tomu nárast exportu o 8,8 % na 48,983 miliardy eur, najmä v dôsledku s prudkého zvýšenia dovozu zemného plynu (o 24 % na 2,142 miliardy eur), keďže zastavenie tokov plynu z Ruska cez Ukrajinu prinútilo viaceré európske krajiny hľadať alternatívne dodávky s vyššími cenami inde.



Vývoz z Talianska v januári stúpol menej, o 2,5 % na 48,719 miliardy eur. Vývoz do Európskej únie (EÚ) v januári vzrástol o 1,9 % a na trhy mimo EÚ o 3,3 %. Dovoz z EÚ sa zvýšil o 2,2 %, zatiaľ čo z krajín mimo Únie vyskočil o 18 %. "V januári 2025 sa dovozné ceny zvýšili medzimesačne o 0,4 % a medziročne o 1,4 %," uviedol ISTAT.