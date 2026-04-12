Taliansko varuje pre vysoké ceny energií pred recesiou v Európe
Taliansko vyzvalo EÚ na uvoľnenie Paktu stability vzhľadom na vysoké ceny energií.
Autor TASR
Rím 12. apríla (TASR) - Taliansky minister financií Giancarlo Giorgetti varoval pred možnou recesiou v Európe. Dôvodom sú vysoké ceny energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Obávam sa, že nás čaká recesia, ak bude pretrvávať takáto situácia v oblasti energií a fosílnych palív,“ povedal Giorgetti v rozhovore pre Tg3 Lombardia. V súvislosti s Paktom stability a rastu EÚ uviedol, že reakcia Európskej komisie (EK) je známa, priestor na jeho uvoľnenie existuje „len v prípade hlbokej recesie“.
Taliansko vyzvalo EÚ na uvoľnenie Paktu stability vzhľadom na vysoké ceny energií. Dôvodom je prudký nárast cien energií a pohonných látok v dôsledku geopolitického napätia. Podľa odhadov talianskeho zamestnávateľského zväzu CNA by sa dodatočné náklady pre firmy a domácnosti mohli v období od marca do mája vyšplhať na viac než 7 miliárd eur.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok (9. 4.) otvorila tému dočasného uvoľnenia rozpočtových pravidiel EÚ. Dôvodom je možná eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Ak by sa situácia ďalej zhoršila, európske inštitúcie by podľa nej mali preskúmať dočasné pozastavenie Paktu stability a rastu, uviedla Meloniová v prejave pred Poslaneckou snemovňou v Ríme.
Nešlo by pritom o výnimky pre jednotlivé členské štáty, ale o všeobecné opatrenie na európskej úrovni. Takáto debata by podľa Meloniovej „nemala byť tabu“. Premiérka zároveň oznámila, že jej vláda je pripravená zasiahnuť proti možným špekuláciám s cenami energií. To by mohlo zahŕňať aj dodatočné opatrenia voči energetickým firmám, napríklad mimoriadne zdanenie nadmerných ziskov.
„Obávam sa, že nás čaká recesia, ak bude pretrvávať takáto situácia v oblasti energií a fosílnych palív,“ povedal Giorgetti v rozhovore pre Tg3 Lombardia. V súvislosti s Paktom stability a rastu EÚ uviedol, že reakcia Európskej komisie (EK) je známa, priestor na jeho uvoľnenie existuje „len v prípade hlbokej recesie“.
Taliansko vyzvalo EÚ na uvoľnenie Paktu stability vzhľadom na vysoké ceny energií. Dôvodom je prudký nárast cien energií a pohonných látok v dôsledku geopolitického napätia. Podľa odhadov talianskeho zamestnávateľského zväzu CNA by sa dodatočné náklady pre firmy a domácnosti mohli v období od marca do mája vyšplhať na viac než 7 miliárd eur.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok (9. 4.) otvorila tému dočasného uvoľnenia rozpočtových pravidiel EÚ. Dôvodom je možná eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Ak by sa situácia ďalej zhoršila, európske inštitúcie by podľa nej mali preskúmať dočasné pozastavenie Paktu stability a rastu, uviedla Meloniová v prejave pred Poslaneckou snemovňou v Ríme.
Nešlo by pritom o výnimky pre jednotlivé členské štáty, ale o všeobecné opatrenie na európskej úrovni. Takáto debata by podľa Meloniovej „nemala byť tabu“. Premiérka zároveň oznámila, že jej vláda je pripravená zasiahnuť proti možným špekuláciám s cenami energií. To by mohlo zahŕňať aj dodatočné opatrenia voči energetickým firmám, napríklad mimoriadne zdanenie nadmerných ziskov.