Taliansko vykázalo v januári obchodný prebytok

Rím 15. marca (TASR) - Taliansko vykázalo v januári 2024 prebytok zahranično-obchodnej bilancie po deficite v predchádzajúcom roku, keďže hodnota jeho dovozu klesla viac ako hodnota vývozu. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny zaznamenala v januári 2024 prebytok zahraničného obchodu vo výške 2,65 miliardy eur po schodku 4,2 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka 2023.



Aj mesiac predtým, v decembri 2023, malo Taliansko obchodný prebytok, a to 5,5 miliardy eur.



Štatistiky odhalili, že vývoz z Talianska v januári 2024 klesol medziročne o 0,2 % po znížení o 7,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Export do Európskej únie (EÚ) pritom zostal v januári na decembrovej úrovni, zatiaľ čo vývoz do krajín mimo EÚ klesol o 0,4 %.



Dovoz do Talianska sa zároveň v januári znížil medziročne o 13,5 %. Tempo jeho poklesu sa pritom spomalilo zo 17,3 % v predchádzajúcom mesiaci.