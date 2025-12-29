< sekcia Ekonomika
Taliansko vykázalo v októbri zvýšenie prebytku bežného účtu

Autor TASR
Rím 29. decembra (TASR) - Taliansko pokračovalo v októbri v prebytkovom bežnom účte platobnej bilancie, pričom prebytok zaznamenal mierny rast. Prispel k tomu najmä vývoj na účte primárnych príjmov, ktorý kompenzoval zhoršenie v ďalších segmentoch. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil údaje talianskej centrálnej banky.
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Talianska dosiahol v októbri približne 3,5 miliardy eur. V rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 3,3 miliardy eur.
Vývoj bežného účtu podporil účet primárnych príjmov, kde sa prebytok zvýšil o miliardu eur z 1,2 miliardy na 2,2 miliardy eur. Vykompenzoval tak pokles prebytku v obchode s tovarom či rast schodku v bilancii služieb.
Prebytok v obchode s tovarom dosiahol 4,1 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 4,5 miliardy eur. Deficit v bilancii služieb sa mierne zvýšil z 1,33 miliardy na 1,34 miliardy eur.
Nepriaznivo sa vyvíjal aj účet sekundárnych príjmov. V októbri predchádzajúceho roka dosiahol deficit 1,1 miliardy eur, v tohtoročnom októbri to bolo 1,4 miliardy eur.
Za 12 mesiacov do konca októbra zaznamenalo Taliansko prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 28,9 miliardy eur, čo predstavuje 1,3 % HDP. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast prebytku o tri miliardy eur.
