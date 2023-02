Taliansko vykázalo za december obchodný prebytok

Rím 16. februára (TASR) - Taliansko vykázalo v v decembri 2022 obchodný prebytok, keďže export vzrástol viac ako import. Napriek tomu decembrová zahranično-obchodná bilancia Talianska sklamala analytikov, ktorí očakávali lepší výsledok. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR správu prevzala z RTTNews.



Tretia najväčšia ekonomika eurozóny vykázala za december 2022 obchodný prebytok 1,1 miliardy eur po deficite 1,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Analytici však očakávali, že decembrový prebytok dosiahne až 1,4 miliardy eur.



Vývoz v decembri vzrástol medziročne o 13,5 % na 51,9 miliardy eur. To bolo pomalšie tempo ako jeho zvýšenie o 18,3 % v novembri. Export do krajín Európskej únie (EÚ) pritom stúpol o 8,6 % a mimo EÚ o 18,2 %.



Rast dovozu sa v decembri výrazne spomalil na 7,7 % z 20,9 % v predchádzajúcom mesiaci a dosiahol 50,8 miliardy eur.



Za celý rok 2022 zaznamenalo Taliansko obchodný deficit vo výške 31 miliárd eur oproti prebytku 40,3 miliardy eur v predchádzajúcom roku, keďže dovoz vyskočil o 36,5 %, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil o 19,9 %.