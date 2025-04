Taliansko vykázalo za február obchodný prebytok

Rím 18. apríla (TASR) - Taliansko vykázalo za február 2025 prebytok zahraničnoobchodnej bilancie po januárovom deficite. Ale jeho kladné saldo bolo nižšie ako pred rokom, vo februári 2024. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Taliansky národný štatistický úrad vo svojej piatkovej správe uviedol, že obchodný prebytok Talianska dosiahol vo februári 4,5 miliardy eur po deficite 264 miliónov eur v januári. Februárový prebytok bol však menší ako kladné saldo 6 miliárd eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Štatistiky ukázali, že vývoz z Talianska vo februári medzimesačne vzrástol o 3,5 %, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 1,7 %. Export do krajín Európskej únie (EÚ) pritom stúpol o 3,7 % a do krajín mimo EÚ o 3,2 %. Dovoz z krajín EÚ vzrástol o 2,4 % a zo zvyšku sveta o 0,8 %.



Taliansko vykázalo za február deficit v obchode s EÚ vo výške 361 miliónov eur, ale v prípade krajín, ktoré nie sú členmi bloku, malo prebytok obchodnej bilancie vo výške 4,8 miliardy eur.



Dovozné ceny vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,6 %.