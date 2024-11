Taliansko vyzvalo EÚ, aby garantovala vydávanie dlhopisov na obranu

Rím 7. novembra (TASR) - Taliansko vo štvrtok vyzvalo Európsku úniu (EÚ), aby garantovala vydávanie dlhopisov potrebných na financovanie obrany. Uviedlo pritom, že cieľ výdavkov NATO na obranu vo výške aspoň 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2028 je v rozpore s prepracovanými fiškálnymi pravidlami európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Donald Trump počas svojho prvého obdobia vo funkcii prezidenta USA trval na tom, aby členovia NATO vyčlenili na obranu aspoň 2 % HDP. Teraz, keď ho po víťazstve vo voľbách čaká druhé funkčné obdobie, budú nízke výdavky na obranu v Taliansku pravdepodobne veľmi citlivou záležitosťou pre vládu premiérky Giorgie Meloniovej.



Je nepravdepodobné, že Rím túto požiadavku splní, keďže v rámci 35 miliárd eur, ktoré sú už vyčlenené na obranu do roku 2039, v roku 2027 dosiahnu plánované výdavky len 1,61 % HDP, povedal minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti na vypočutí v parlamente. "Cieľ NATO je veľmi ambiciózny a nie je úplne v súlade s existujúcim európskym rámcom," povedal.



Minister obrany Guido Crosetto počas samostatného vypočutia v tejto súvislosti uviedol, že parlamentné mechanizmy budú pravdepodobne musieť byť navrhnuté tak, aby umožnili špeciálne zaobchádzanie s obranou a zabránili tomu, aby to negatívne zasiahlo emisiu štátneho dlhu.



Verejný dlh Talianska, ktorý je po Grécku druhý najväčší v eurozóne, by mal tento rok stúpnuť na 135,8 % HDP zo 134,8 % v roku 2023. A predpokladá sa, že v roku 2026 vzrastie na 137,8 % a až v roku 2027 mierne klesne.



Crosetto vyzval na "európske krytie a záruku", aby sa znížila výška úrokov z väčšieho dlhu na podporu cieľa NATO, čím sa zabráni akémukoľvek vplyvu na sociálne výdavky. "To by dalo každému štátu príležitosť urobiť výdavky na obranu neutrálne, absolútne neutrálne," povedal na vypočutí v hornej komore Senátu.



Po invázii ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022 sa európski členovia NATO dostali pod tlak, aby posilnili svoje obranné kapacity. Aliancia uviedla, že 23 z 32 členov skupiny dosiahne tento rok výdavky na obranu vo výške 2 % HDP, ale Taliansko k nim nepatrí.



"Teraz všetci, v prvom rade USA, Francúzsko a Nemecko, hovoria o 2,5 % HDP," povedal Crosetto, podľa ktorého Taliansko má ďaleko k tomu, aby dosiahlo 2 % HDP v roku 2028.