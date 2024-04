Rím 14. apríla (TASR) - Taliansko za uplynulých 20 rokov takmer strojnásobilo vývoz vína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Export talianskeho vína v rokoch 2004 až 2023 vzrástol o 188 %. Podľa analýzy talianskeho poľnohospodárskeho združenia Coldiretti zverejneného pri príležitosti veľtrhu vín Vinitaly, ktorý sa začína v nedeľu vo Verone, víno zaujíma prvé miesto medzi talianskymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami predávanými do zahraničia.



Najväčším odbytiskom pre talianske víno sú Spojené štáty. Export vín smerujúcich do USA sa od roku 2004 zvýšil o 148 % na 1,7 miliardy eur. Druhým najväčším trhom je Nemecko. Vývoz smerujúci do Nemecka stúpol o 69 % na 1,19 miliardy eur v roku 2023.



V Taliansku, ktoré je najväčším producentom vína na svete, sa víno pestuje na 674.000 hektároch, pričom počet domácich odrôd hrozna predstavuje 570. Vinársky sektor zamestnáva v krajine 1,3 milióna ľudí a generuje ročný obrat 11 miliárd eur.