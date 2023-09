Taliansko zhoršilo odhad vývoja ekonomiky

Rím 28. septembra (TASR) - Talianska vláda zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky na tento aj budúci rok a zároveň upozornila, že rozpočtový deficit bude vyšší, než sa pôvodne očakávalo. Ukazuje to cestovná mapa, ktorú v stredu (27. 9.) večer prijala vláda. Informovala o tom agentúra AFP.



Talianske ministerstvo hospodárstva odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie tento rok o 0,8 % a na budúci rok by sa rast mal zrýchliť na 1,2 %. Najnovšia prognóza je tak horšia než predchádzajúca z apríla, keď vláda predpokladala rast hospodárstva v roku 2023 na úrovni 1 % a v budúcom roku na úrovni 1,5 %.



Horšie, než uvádzala pôvodná prognóza, sa bude vyvíjať aj rozpočtový deficit, povedal minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. V aprílovej prognóze vláda počítala s tohtoročným rozpočtovým schodkom na úrovni 4,5 % HDP, teraz očakáva, že dosiahne 5,3 % HDP. Vyšší by mal byť aj v budúcom roku. Zatiaľ čo v apríli vláda odhadovala, že deficit v roku 2024 dosiahne 3,7 % HDP, nový odhad poukazuje na 4,3-percentný schodok. Dôvodom sú podľa ministra vysoké náklady štátu spojené so štedrým daňovým úverom, známym ako Superbonus, na podporu ekologických renovácií domov.



Program bol spustený v roku 2020 počas vlády Giuseppeho Conteho a cieľom bola podpora ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu. Súčasná premiérka Giorgia Meloniová však minulý týždeň uviedla, že Superbonus spôsobil vo verejných financiách "dieru vo výške 140 miliárd eur".