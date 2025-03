Taliansko žiada DPH od spoločností Meta, X a LinkedIn

Miláno 26. marca (TASR) - Taliansko v stredu odovzdalo spoločnostiam Meta, X a LinkedIn formálnu žiadosť o zaplatenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Tento bezprecedentný krok voči americkým technologickým gigantom by mohol mať dôsledky v celej Európskej únii (EÚ). Uviedli to v stredu štyri zdroje s priamou znalosťou veci. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To, že súd v Miláne vyšetroval Facebook a Instagram, dcérske spoločnosti Meta, ako aj sociálnu sieť X Elona Muska pre údajné daňové úniky, je všeobecne známe. Ale, že aj sieť LinkedIn, ktorá patrí spoločnosti Microsoft, bola zahrnutá do vyšetrovania v pilotnom prípade DPH pre technologický sektor v Európe, sa doteraz nehovorilo.



Taliansko si nárokuje 887,6 milióna eur od spoločnosti Meta, 12,5 milióna eur od X a približne 140 miliónov eur od LinkedIn.



Doručený daňový výmer sa vzťahuje len na roky 2015 a 2016. Predmetom vyšetrovania však boli aj nasledujúce roky až do obdobia 2021 - 2022, v závislosti od prípadu.



Hoci sú daňové nároky pre tieto spoločnosti relatívne malé, je to významný prípad, pretože sa vzťahuje na spôsob, akým sociálne siete poskytujú prístup k ich službám.



Talianske daňové úrady tvrdia, že bezplatné registrácie užívateľov na platformách X, LinkedIn a Meta sú poskytované výmenou za prístup k údajom užívateľov. Mali by sa preto klasifikovať ako výmena služieb, a teda podliehať DPH.



Platforma Meta vo vyhlásení uviedla, že "rozhodne nesúhlasí s myšlienkou, že poskytovanie prístupu užívateľov k online platformám by malo podliehať DPH". LinkedIn a X to nekomentovali.



Výsledky vyšetrovania v Taliansku by sa nakoniec mohli rozšíriť na celú 27-člennú Európsku úniu, keďže DPH je harmonizovaná daň. Podľa niekoľkých expertov by taliansky prístup mohol ovplyvniť takmer všetky spoločnosti, od leteckých cez supermarkety až po vydavateľov, ktorí spájajú prístup k bezplatným službám na svojich stránkach s tým, že používatelia prijímajú profilovacie súbory cookie.