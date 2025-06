Taliansko zmrazilo aktíva ruských oligarchov za vyše dve miliardy eur

Miláno 23. júna (TASR) - Od invázie Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022 zmrazilo Taliansko ruským oligarchom aktíva za viac než dve miliardy eur. Poukázali na to najnovšie oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa ostatných údajov zmrazilo Taliansko od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 ruským oligarchom aktíva v hodnote 2,3 miliardy eur. Patria k nim bankové účty, luxusné vily, jachty či autá, pričom zmrazenie aktív je súčasťou sankcií Európskej únie voči ruskej vláde a jej podporovateľom.



Okrem toho začiatkom júna talianska polícia skonfiškovala aktíva iránskej firmy Irital Shiping Lines so sídlom v Miláne a dve jej nehnuteľnosti v hodnote viac než milión eur. Dôvodom bola „vojenská podpora ruskej agresie voči Ukrajine zo strany Iránu“.



Zmrazené aktíva kontroluje taliansky fond štátneho majetku a všetky náklady spojené s údržbou týchto aktív znáša Taliansko. Na základe posledných dostupných údajov náklady spojené s údržbou zmrazeného ruského majetku dosiahli do februára 2024 zhruba 31,7 milióna eur.



Na otázku médií, koľko stálo udržiavanie ruského majetku talianskych daňových poplatníkov do dnešných dní, fond uviedol, že tieto informácie „spadajú pod úradné tajomstvo“. Agentúra Reuters však na základe svojich výpočtov odhaduje, že od februára 2024 sa náklady pre daňových poplatníkov mohli zvýšiť o 15 miliónov až o viac než 45 miliónov eur.



Osud týchto aktív závisí od ďalšieho rozhodnutia Európskej únie. Ak sa Brusel rozhodne, že zmrazené ruské aktíva už neuvoľní, Taliansko musí spustiť procedúru, ktorá povedie k ich konfiškácii. Ak EÚ rozhodne o ich uvoľnení, aktíva sa musia vrátiť vlastníkom, ktorí však najskôr musia Taliansku vyplatiť náklady spojené s ich dovtedajším udržiavaním.