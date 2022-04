Taliansko znížilo odhady vplyvu dotácie z fondov EÚ na rast ekonomiky

Rím 8. apríla (TASR) - Taliansko znížilo svoje odhady vplyvu príspevkov z fondov Európskej únie (EÚ) a reforiem spojených s plánom obnovy na hospodársky rast. Ukázal to v piatok dokument ministerstva financií, podľa ktorého bude Rím peniaze míňať pomalšie.



Taliansko má nárok na viac ako 200 miliárd eur vo forme grantov a lacných pôžičiek z európskeho fondu obnovy vo výške 750 miliárd eur. To z neho robí najväčšieho príjemcu fondu vytvoreného na pomoc 27 krajinám bloku pri zotavovaní sa z ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Vo výročnej správe talianskeho ministerstva financií sa uvádza, že vláda najnovšie očakáva pomalšie míňanie peňazí, ako plánovala, keď v apríli minulého roka poslala Bruselu svoj plán obnovy, investícií a reforiem.



Pozitívny vplyv príspevkov z fondu na hospodársky rast sa tak zníži o 0,3 percentuálneho bodu v roku 2022, o 0,4 bodu v roku 2023 aj 2024, v nasledujúcom roku 2025 o 0,3 bodu a opäť o 0,4 bodu v roku 2026.



Podľa aktualizovaných prognóz bude hrubý domáci produkt (HDP) Talianska v roku 2026 o 3,2 % vyšší, ako by bol bez peňazí z fondu obnovy. To je menej ako 3,6 % v predchádzajúcom odhade.



Revízia smerom nadol odráža "odlišnú a menej rýchlu dynamiku celkového výdavkového programu, než sa pôvodne predpokladalo," uviedlo ministerstvo financií bez ďalších podrobností.



V dokumente sa ďalej píše, že z doplnkového talianskeho fondu na podporu rastu v hodnote 30,6 miliardy eur sa takmer tretina (9,5 miliardy eur) minie až po roku 2026. Dôvodom týchto úprav je zhoršenie ekonomických vyhliadok v celej eurozóne pre vojnu na Ukrajine.



Ministerstvo zároveň znížilo odhad rastu HDP Talianska v tomto roku na 3,1 % zo 4,7 % v prognóze zo septembra 2021.



Napriek tomu je jeho predpoveď optimistickejšia ako predpovede niekoľkých nezávislých prognostikov. Zamestnávateľská lobby Confindustria napríklad očakáva v roku 2022 rast HDP len o 1,9 %.



Dve najväčšie banky v Taliansku sa značne angažovali v Rusku a aj vo svojich energetických potrebách sa krajina vo veľkej miere spolieha na Moskvu. To by mohlo zaznamenať ďalšie zhoršenie výhľadu, ak Západ sprísni sankcie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu.



Pri najhoršom scenári, za predpokladu embarga na ruský plyn a ropu do roku 2023 a vážneho nedostatku dodávok, správa ministerstva odhaduje rast HDP len o 0,6 % v roku 2022 a 0,4 % v budúcom roku.