Taliansko znižuje DPH na predaj umeleckých diel na 5 %

Rím 21. júna (TASR) - Taliansko znižuje sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na predaj umeleckých diel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



DPH na predaj umeleckých diel klesne z terajších 22 % na 5 %. V piatok (20. 6.) to potvrdil taliansky minister kultúry Alessandro Giuli. Cieľom opatrenia je odbremeniť umelcov a majiteľov galérií. Reforma je súčasťou komplexného balíka opatrení, ktorý v piatok schválila vláda.



„Pre Taliansko toto rozhodnutie znamená, že môže v oblasti umenia rovnocenne konkurovať ostatným krajinám a byť lídrom. Taliansko sa opäť stáva hlavným hráčom na trhu s umením. Je to historická udalosť,“ zdôraznil Giuli.



Krajina má teraz najnižšiu DPH na predaj umeleckých diel v Európe. Toto opatrenie je považované za významný krok k posilneniu úlohy Talianska na medzinárodnom trhu s umením.



Už začiatkom roka desiatky renomovaných umelcov v otvorenom liste premiérke Giorgii Meloniovej požadovali zníženie DPH. Argumentovali, že znížená sadzba DPH by oživila trh s umením a zosúladila by Taliansko s daňovou praxou iných veľkých trhov s umením v rámci EÚ, ako sú Francúzsko (5,5 %) a Nemecko (7 %).