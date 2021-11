Taliansko znižuje hranicu na platbu hotovosťou na 1000 eur

Rím 20. novembra (TASR) - Taliansko od 1. januára 2022 znižuje hranicu na platbu hotovosťou z 2000 eur na 1000 eur. Nad túto hranicu sa dá platiť len bezhotovostne, to znamená platobnou kartou, kreditnou kartou, šekom alebo bankovým prevodom.



V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí pokuta v pásme od 2000 eur do 50.000 eur. Stanovenie hranice na platbu hotovosťou je spôsobom, ako obmedziť tieňovú ekonomiku a bojovať proti daňovým únikom. Tvrdo ju však kritizujú opoziční politici, spotrebitelia, rovnako ako organizácie na ochranu osobných údajov.



Vláda premiéra Maria Draghiho chce v boji proti tieňovej ekonomike, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí intenzívne podporovať elektronické platobné systémy. Jej cieľom je presadenie takzvaného bezhotovostného (cashless) plánu, ktorý by čoraz viac obmedzoval platbu hotovosťou, a podporovať digitálne platby.