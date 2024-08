Taliansko zvažuje daň pre banky, poisťovne a energetické spoločnosti

Rím 2. augusta (TASR) - Talianska vláda údajne zvažuje zavedenie novej dane pre banky a poisťovne, ako aj energetické spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva na miestne médiá.



Vládni úradníci pracujú na možnej dani, ktorá však nebude podobná dani z mimoriadnych príjmov v roku 2023, napísali noviny La Stampa bez toho, aby uviedli, odkiaľ tieto informácie získali.



Návrh by sa mal týkať celého radu firiem, ktoré profitovali z vysokých úrokových sadzieb, ako aj z prenášania nákladov na vyššiu infláciu na zákazníkov.



Návrh mimoriadnej dane však nebude hotový do plánovanej schôdzky vlády 7. augusta, uviedli turínske noviny, podľa ktorých tento nápad nie je zahrnutý v žiadnom návrhu zákona a je vo veľmi ranom štádiu.



"Vidíme fámy pripomínajúce situáciu z minulého leta, s potenciálnym uplatnením v širšom sektore a rôznymi zložkami, pričom členovia vlády majú veľmi odlišné názory na opatrenie," napísal v piatok v poznámke pre klientov analytik Mediobanca Andrea Filtri.



Pred rokom talianska vláda prekvapila investorov návrhom mimoriadnej dane pre banky, ale potom ustúpila a zmiernila ho.



"Daň ad hoc by mohla potenciálne vystrašiť priame zahraničné investície do krajiny a odradiť medzinárodných investorov," dodal Filtri.



Taliansko čelí procedúre Európskej únie pre nadmerný rozpočtový deficit. Musí preto prijať nápravné opatrenia, inak mu hrozí pokuta za nedodržiavanie fiškálnych pravidiel. Hľadá preto riešenia, ako zaplátať diery a ozdraviť verejné financie.