Taliansko zvažuje plávajúce zariadenia na úpravu a skladovanie LNG

Rím 2. apríla (TASR) - Taliansko plánuje inštaláciu dvoch plávajúcich zariadení na skladovanie a úpravu skvapalneného zemného plynu (LNG), aby znížilo svoju závislosť od dovozu plynu z Ruska. Uviedol to nedávno v parlamente na hodine otázok minister pre transformáciu energetik Roberto Cingolani.



Potvrdili to aj zdroje z vlády, ktoré nechceli byť menované a podľa ktorých budú plavidlá s celkovou kapacitou viac ako 10 miliárd kubických metrov (m3) umiestnené v Tyrhenskom a pravdepodobne aj v Jadranskom mori v prístavoch v blízkosti existujúcej infraštruktúry potrubí, uviedol jeden zo zdrojov.



Rím dováža z Ruska každý rok približne 30 miliárd m3 plynu, čo predstavuje zhruba 40 % jeho celkového dovozu. Po invázii Ruska na Ukrajinu sa snaží diverzifikovať dodávky energií.



Cingolani začiatkom marca uviedol, že úplné nahradenie ruského dovozu plynu bude trvať najmenej tri roky, ale dodal, že 20 miliárd m3 by sa mohlo nahradiť v „blízkom až strednodobom časovom horizonte“ prostredníctvom série opatrení vrátane zvýšenia dodávok LNG.



Taliansko má záujem zvýšiť dovoz LNG z krajín, ako sú Katar, USA a Mozambik. Ale v súčasnosti má len tri zariadenia na spracovanie LNG, ktoré predstavujú približne 20 % denného dovozu.



Vláda poverila spoločnosť Snam, ktorej hlavným akcionárom je štát a ktorá riadi taliansku sieť na prepravu plynu a väčšinu obchodu s plynom v krajine, aby preskúmala akvizíciu plávajúcich zariadení na skladovanie a opätovné splyňovanie LNG (floating storage and regasification units, FSRU).



Inštalácia FSRU je rýchlejšia ako budovanie pevných terminálov, ale dopyt po týchto plavidlách prudko vzrástol, keďže vlády v celej Európe sa snažia urýchlene nájsť spôsoby, ako zvýšiť dodávky LNG.



Holandský prevádzkovateľ plynárenskej siete Gasunie rokuje s Nemeckom o použití FSRU v prístavnom meste Brunsbüttel. „Vlády majú ambíciu priniesť do Európy ďalšie kapacity na opätovné splyňovanie. Túto zimu uvidíme ďalších šesť FSRU,“ uviedol zdroj z odvetvia.



TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.