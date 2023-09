Taliansko zvažuje predaj menšieho podielu v banke Monte dei Paschi

Rím 27. septembra (TASR) - Talianske ministerstvo financií by mohlo začiatkom októbra predať takmer 10 % v banke Monte dei Paschi di Siena (MPS). Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na taliansky denník Il Messaggero.



Denník v stredu bez zverejnenia zdrojov uviedol, že ministerstvo by do 10. októbra mohlo predať 8 % MPS. Zároveň dodal, že si už vybralo spoločnosť Equita SIM ako poradcu.



Taliansko kontroluje v najstaršej banke sveta založenej v meste Siena v roku 1472 celkovo 64 %. Väčšinový podiel získala vláda v rámci záchrany banky v roku 2017, pričom Európska únia záchranu MPS schválila pod podmienkou, že štátna pomoc je iba dočasná.



Minulý týždeň dva nemenované zdroje uviedli, že ministerstvo financií zvažuje postupný predaj menších podielov, pretože záujem o kúpu celej banky zatiaľ nikto neprejavil. Plánuje si však ponechať väčšinový podiel.