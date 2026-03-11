< sekcia Ekonomika
Taliansko zvažuje zníženie spotrebných daní na pohonné látky
Autor TASR
Rím 11. marca (TASR) - Taliansko zvažuje zníženie spotrebných daní s cieľom zmierniť tlak na ceny pohonných látok. Vláda je zároveň odhodlaná zvýšiť dane spoločnostiam, ktoré zneužívajú energetickú krízu na svoje obohatenie, vyhlásila v stredu premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili špekulatívnemu využívaniu krízy vrátane - ak to bude potrebné - spätného vymáhania ziskov pochádzajúcich zo špekulácií prostredníctvom vyššieho zdanenia zodpovedných spoločností,“ uviedla v parlamente Meloniová. Potenciálne neodôvodnené zvyšovanie cien na čerpacích staniciach a v obchodoch s potravinami bude monitorovať osobitná pracovná skupina, ktorú zriadil minister priemyslu Adolfo Urso. Panel sa bude pravidelne stretávať až do skončenia otrasov na medzinárodných trhoch.
Ceny ropy zamierili prudko nahor po tom, ako Spojené štáty a Izrael koncom minulého mesiaca zaútočili na Irán. Tento týždeň cena ropy Brent prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prekročila hranicu 100 USD (85,90 eura) za barel (159 litrov).
(1 EUR = 1,1641 USD)
