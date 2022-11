Taliansko zvyšuje prognózu deficitu verejných financií v roku 2023

Miláno 6. novembra (TASR) - Talianska krajne pravicová premiérka Giorgia Meloniová zvýšila prognózu deficitu verejných financií v budúcom roku s cieľom financovať opatrenia, ktoré pomôžu domácnostiam a podnikom čeliť prudko rastúcim cenám energií. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rovnako ako ostatné krajiny v Európe, aj Taliani budú v zime čeliť stúpajúcim účtom za energie spolu s vyššími úrokovými sadzbami a infláciou.



Meloniová, ktorá sa dostala k moci minulý mesiac, sa pritom počas predvolebnej kampane zaviazala, že dostane pod kontrolu výdavky, keďže Taliansko už dlhé roky zápasí s obrovským dlhom a slabým hospodárskym rastom.



Vláda v piatok (4. 11.) po skončení rokovania neskoro večer oznámila, že schválila zvýšenie deficitu verejných financií na 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku z 3,4 %, ktoré prezentoval v septembri predchádzajúci premiér Mario Draghi. Talianske média však očakávali, že nový kabinet schváli takéto zvýšenie rozpočtového schodku.



"To nám umožní uvoľniť ďalších 22 až 23 miliárd eur, ktoré máme v úmysle venovať na boj proti rastúcim cenám energií," povedala Meloniová novinárom v piatok neskoro večer.



Odhaduje sa, že v roku 2024 klesne deficit na 3,7 % HDP a v roku 2025 na 3 %, podľa ekonomického plánu Ríma.



Meloniovej vláda zvýšila tiež prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 3,7 % z 3,3 %, ktorú predpovedal Draghi. Taliansko totiž začiatkom týždňa vykázalo lepší rast za uplynulý 3. štvrťrok, ako sa očakávalo.



"Vďaka priaznivému 3. štvrťroku mohla vláda uvoľniť približne 9,5 miliardy eur, ktoré vyčlení na opatrenia na zmiernenie vyšších nákladov na energie," povedala Meloniová.



Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti, ktorý za Draghiho pôsobil ako minister pre hospodársky rozvoj, nezmenil prognózu bývalého premiéra v otázke hospodárskeho rastu v roku 2023 o naďalej očakáva, že dosiahne 0,6 %. "Sme pripravení čeliť rizikám recesie, ktoré sa čoraz viac spomínajú na globálnej aj európskej úrovni a ktoré by mohli ovplyvniť aj taliansku ekonomiku," povedal.



Medzinárodný menový fond je však presvedčený, že Taliansko sa v budúcom roku nebude môcť vyhnúť recesii a varoval, že jeho HDP sa v roku 2023 zníži o 0,2 %.



Meloniová tento týždeň na rokovaniach s predstaviteľmi Európskej únie v Bruseli zvolila zmierlivý tón. Stretnutia boli tiež príležitosťou prediskutovať rastúce náklady na energie a návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý musí nová talianska vláda dokončiť a poslať do Bruselu do konca mesiaca.