Taliansky cestovný ruch by sa mohol vrátiť na predpandemickú úroveň

Rím 10. mája (TASR) - Cestovný ruch v Taliansku by sa mal vrátiť na úroveň roka 2019 alebo ju aj prekonať, pokiaľ sa potvrdia trendy nastavené v prvej časti roka. Uviedol to v stredu taliansky štatistický úrad Istat.



Počet prenocovaní za dva mesiace do konca februára v porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka podľa úradu vzrástol o 45,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Zahraniční hostia v prvých dvoch mesiacoch roka tvorili približne 70,5 % prenocovaní, podiel domácich turistov bol 28,8 %.