Taliansky cestovný ruch počíta so silným septembrom

Rím 31. augusta (TASR) - Taliansko je optimistické a aj v septembri očakáva vysoké čísla v oblasti cestovného ruchu, ktorý podporia teplé počasie a posezónne ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Združenie cestovného ruchu Assoturismo Confesercenti počíta v septembri s celkovo 15 miliónmi turistov s 50,2 milióna prenocovaní, čo by bolo o 0,6 % viac ako v septembri 2023.



September by tak mal vykompenzovať sezónu, ktorá doteraz bola mierne pod očakávaniami, predovšetkým v dôsledku ochladenia domáceho dopytu. Ten však do veľkej miery kompenzoval nárast počtu zahraničných návštevníkov.



Najoptimistickejšie prognózy sa týkajú cestovného ruchu v umeleckých mestách, v ktorých by počet návštevníkov mal v porovnaní so septembrom 2023 stúpnuť o 2,4 %, zatiaľ čo v horských strediskách sa očakáva zvýšenie o 2,1 % a v prímorských letoviskách o 0,9 %.



Cestovný ruch v Taliansku generuje obrat vo výške 40,6 miliardy eur. Počet dovolenkárov dosiahol v júni 15 miliónov, v júli 16 miliónov a v auguste 18,4 milióna. To potvrdzuje, že august je pre taliansky cestovný ruch najdôležitejším mesiacom.