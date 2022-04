Taliansky cestovný ruch sa po pandemických rokoch 2020 a 2021 oživuje

Rím 16. apríla (TASR) - Taliansky cestovný ruch sa po pandemických rokoch 2020 a 2021 opäť oživuje. Veľkonočné sviatky prilákali turistov predovšetkým do miest, ako sú Benátky, Florencia alebo Rím. Aj napriek neistote spôsobenou vojnou na Ukrajine sa počíta v týchto mestách s viac ako 1,1 miliónom prenocovaní, pričom 400.000 by malo pripadať na zahraničných turistov, uviedol taliansky zväz cestového ruchu Assoturismo Confesercenti.



V mestách s veľkým počtom umeleckých pamiatok bolo počas veľkonočných sviatkov rezervovaných viac než 76 % dostupných ubytovacích kapacít. Z toho 36 % rezervácií pripadá na zahraničných turistov. Preto sa počas Veľkej noci očakáva výrazné zvýšenie počtu návštevníkov. "To sa netýka len ubytovacích zariadení, ale aj celej siete kultúrneho turizmu," uviedol zväz Assoturismo.



Zväz očakáva, že tržby talianskeho cestovného ruchu tento rok stúpnu o 11,8 % na 24,6 miliardy eur. Počet príjazdov by mal vzrásť o 43 % na 92 miliónov a počet pobytov o 35 % na 343 miliónov.