Taliansky export sa v októbri oproti septembru zmenšil o 3 percentá
Autor TASR
Rím 16. decembra (TASR) - Taliansky export v októbri medzimesačne klesol o 3 percentá a import do krajiny sa zvýšil o 0,3 percenta. Oznámil to v utorok taliansky štatistický úrad Istat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Vývoz z Talianska na mimoeurópske trhy sa zmenšil o 3,2 percenta a export na trhy členských štátov Európskej únie sa oslabil o 2,8 percenta. Dovoz zo štátov EÚ vzrástol o 0,9 percenta a import z mimoeurópskych trhov sa zmenšil o 0,5 percenta.
Medziročne taliansky export v októbri stúpol o 2,3 percenta a import sa posilnil o 3,4 percenta. Októbrový vývoz z krajiny do USA oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vzrástol o 9,7 percenta. Istat však dodal, že mnohé sektory, napríklad potravinárstvo, hutnícky a automobilový priemysel, zo zotavenia exportu pre nové americké clá neprofitovali. Oživenie sa koncentrovalo na obmedzený počet odvetví, napríklad na farmaceutický a strojársky priemysel.
Taliansky štatistický úrad ďalej uviedol, že zahraničný obchod krajiny v októbri dosiahol prebytok v objeme 4,165 miliardy eur. Ak by sa do obchodnej bilancie nezarátali energie, prebytok by bol v sume 7,801 miliardy eur.
