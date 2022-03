Taliansky koncern Eni nebude platiť za ruský plyn rubľami

Rím 28. marca (TASR) - Taliansky energetický koncern Eni nebude platiť za ruský plyn rubľami, uviedol jeho šéf Claudio Descalzi na diskusii v Dubaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Eni nedisponuje rubľami. Kontrakty počítajú s platbami za plyn v eurách a tieto kontrakty by sa museli zmeniť, aby sa zmenili podmienky," povedal Descalzi. "Požiadavka Ruska, aby sa za jeho exporty energií platilo rubľami, predstavujú problém pre trhy s energiami, keďže to spôsobuje cenovú volatilitu a je veľmi ťažké platiť v tejto mene," dodal.



Descalzi dodal, že Európa nedisponuje vlastnými zdrojmi energie, aby pokryla domáci dopyt. Preto sa bude musieť snažiť zvýšiť dovoz plynu z Afriky.



Taliansko sa usiluje o zvýšenie importu plynu z iných krajín, aby znížilo závislosť od Ruska. V priebehu dvoch mesiacov chce nahradiť približne polovicu ruského plynu, uviedol minulý týždeň taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. Di Maio v poslednom čase z tohto dôvodu absolvoval viacero zahraničných ciest, napríklad do Alžírska a Kataru.