Taliansky minister poľnohospodárstva odmieta dohodu s Mercosurom

Rím 18. novembra (TASR) - Taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida sa v pondelok postavil proti navrhovanej obchodnej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a krajinami Južnej Ameriky. Uviedol, že farmári z bloku Mercosur by mali mať rovnaké "povinnosti", pokiaľ ide o dodržiavanie práv zamestnancov a životné prostredie, ako v farmári Európe. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Zmluva medzi EÚ a Mercosurom v jej súčasnej podobe nie je prijateľná," uviedol vo vyhlásení Lollobrigida, blízky spojenec krajne pravicovej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. "Musíme si overiť, či krajiny Mercosuru rešpektujú rovnaké povinnosti, aké ukladáme našim farmárom, pokiaľ ide o práva pracovníkov a životné prostredie," povedal.



Pozitívnejší bol však minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorého konzervatívna strana Forza Italia je tiež súčasťou vládnej koalície. "V zásade sme za uzavretie dohody s Mercosurom, potvrdzujem to, ale sú tu body, ktoré treba vyriešiť, pretože nie sú pre Taliansko úplne uspokojivé," povedal novinárom v Bruseli.



Minulý mesiac Tajani pre CNN Brazil uviedol, že rokovania boli "veľmi zložité, ale je možné dosiahnuť dohodu, ktorá bude užitočná pre obe strany".



Hlavné talianske poľnohospodárske odbory sú proti dohode, pretože sa obávajú, že dovoz z Južnej Ameriky podkope živobytie farmárov v celej EÚ.



Francúzski farmári zase v pondelok spustili novú vlnu protestov proti dohode. Paríž je na čele odporu voči ratifikácii dohody medzi EÚ a blokom Mercosur, ktorý tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Táto dohoda by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. Jej hlavným cieľom je znížiť clá, a tým podporiť obchod.



Finalizácia dohody, ktorú kontroverzne vnímajú v Južnej Amerike aj v Európe, je však od roku 2019 pozastavená. Niektoré krajiny chcú chrániť svoje trhy, zatiaľ čo iné sa obávajú oslabenia pracovných a environmentálnych noriem.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron patrí v rámci EÚ medzi najtvrdších kritikov dohody. Poukazuje pritom na skutočnosť, že európski poľnohospodári a podniky by museli dodržiavať prísne požiadavky na zníženie emisií, zatiaľ čo clá na výrobky z Južnej Ameriky, ktoré nepodliehajú rovnakým pravidlám, by sa v budúcnosti zrušili.