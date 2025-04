Taliansky módny dom Prada chce posilniť pozíciu na trhu, kúpi Versace

Miláno 10. apríla (TASR) - Taliansky módny dom Prada sa dohodol so spoločnosťou Capri Holdings na kúpe značky Versace za viac než 1,37 miliardy USD. Akvizícia tak spojí dve z najznámejších značiek talianskeho módneho priemyslu, jej cieľom je posilnenie pozície Talianska na trhu s luxusom. Tomu v súčasnosti dominujú francúzske konglomeráty. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu spravodajskej televízie CNBC.



Prada oznámila, že vo štvrtok uzatvorila s Capri Holdings dohodu o prevzatí jej značky Versace za 1,375 miliardy USD (1,24 miliardy eur) vrátane dlhu. Prada má záujem o expanziu, zatiaľ čo značke Versace sa nedarí a generuje stratu. Oznámenie dohody nasleduje necelý mesiac po tom, ako z pozície kreatívnej riaditeľky odstúpila Donatella Versace, sestra zakladateľa značky Gianniho Versaceho.



Spojenie dvoch talianskych značiek tak posilnilo nádej na vznik talianskeho módneho šampióna po tom, ako viaceré rodinné značky skončili vo francúzskych, v španielskych či amerických rukách. Práve z amerických do talianskych rúk sa vracia Versace, ktorú ešte v roku 2018 kúpila firma Michael Kors, neskôr premenovaná na Capri Holdings.



Hodnota kontraktu je však výrazne nižšia než cena, za ktorú vtedajšia firma Michael Kors spoločnosť Versace kupovala. V roku 2018 za ňu zaplatila vrátane dlhu 2,15 miliardy USD.



Taliansko sa na celosvetovej produkcii luxusných tovarov podieľa približne 50 až 55 %. Napriek tomu krajina nemá ani jednu spoločnosť, ktorá by veľkosťou dokázala konkurovať francúzskym koncernom v tejto oblasti ako LVMH a Kering, pod ktorú patrí napríklad značka Gucci.



„Ambícia firmy Prada stať sa hlavným talianskym módnym konglomerátom predstavuje výraznú zmenu na trhu, na ktorom dominujú francúzske skupiny. Práve v to mnohí Taliani verili,“ povedal Achim Berg, poradca v oblasti módy a luxusu. Kombinované tržby piatich najväčších talianskych výrobcov luxusných produktov kótovaných na burze - Prada, Moncler, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli a Ferragamo - sú stále nižšie než tržby francúzskej spoločnosti Kering (zhruba 17 miliárd eur), a to aj po tom, čo Keringu vlani tržby výrazne klesli.



(1 EUR = 1,1082 USD)