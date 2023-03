Taliansky módny dom Prada zvýšil vlani tržby o viac než pätinu

Miláno 9. marca (TASR) - Taliansky módny dom Prada zaznamenal za minulý rok výrazný rast tržieb, ktoré prekonali očakávania trhov. Výsledky podporil najmä dopyt v Európe. Spoločnosť teraz očakáva, že priaznivo sa bude vyvíjať aj rok 2023. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prada za minulý rok zaznamenala rast čistých tržieb bez započítania kurzových vplyvov o 21 % na 4,2 miliardy eur. Výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom na 4,04 miliardy eur.



Výsledky do veľkej miery podporil európsky trh, na ktorom sa tržby zvýšili o 63 %. Na jednej strane ich ovplyvnil vysoký domáci dopyt, na druhej sa po uvoľnení protipandemických opatrení zvýšil počet zahraničných turistov. Vysoký rast zaznamenali aj tržby v Amerikách, dosiahol 22 %.



"Očakávame, že solídne tempo rastu si udržíme aj v roku 2023, pričom by malo prekonať priemer trhu," povedal nový generálny riaditeľ spoločnosti Andrea Guerra, ktorý vedenie prevzal koncom januára. Ako dodal, do vývoja počas tohto roka bude znovu zasahovať Čína, ktorá po predchádzajúcom pandemickom období "je opäť motorom rastu".