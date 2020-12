Taliansky módny priemysel je pre pandémiu v kríze

Rím 21. decembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sťahuje taliansky módny priemysel do čoraz hlbšej krízy.



Až 20.000 predajniam odevov hrozí zatvorenie, čo znamená stratu 50.000 až 310.000 pracovných miest v odvetví, uviedol zväz Federazione Moda Italia. Zväz odhaduje, že tržby obchodov s módou tento rok padnú o 20 miliárd eur. Jednou z príčin je aj to, že pre pandémiu do Talianska neprídu bohatí zahraniční turisti, ktorí tam tradične veľa míňajú.



Ani v predvianočnom období sa spotreba nezvýšila tak, ako sa očakávalo. Navyše je konkurencia zo strany online predaja mimoriadne silná. Zväz apeloval na spotrebiteľov, aby nakupovali v predajniach, ktoré majú blízko, namiesto internetu.



Z dôvodu prísnych protipandemických opatrení však boli počas uplynulých týždňov obchody vo viacerých talianskych regiónoch zatvorené.