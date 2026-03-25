Taliansky národný letecký prepravca ITA Airways prvýkrát dosiahol zisk
Firma uviedla, že jej čistý zisk je na úrovni 209 miliónov eur.
Autor TASR
Rím 25. marca (TASR) - Taliansky národný letecký prepravca ITA Airways, ktorý je zoštíhlenou verziou bývalého talianskeho vlajkového leteckého dopravcu Alitalia, za minulý rok prvýkrát vykázal čistý zisk. Firma v stredu uviedla, že jej čistý zisk je na úrovni 209 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Zisk spoločnosti pred zdanením a úrokmi (EBIT) vlani stúpol na 25 miliónov eur zo sumy tri milióny eur v predchádzajúcom roku. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol sumu 404 miliónov eur. Vlaňajšie tržby prepravcu boli v objeme 3,2 miliardy eur.
„Rok 2025 znamenal pre ITA Airways prelom: Prvýkrát sme dosiahli zisk, čím sme potvrdili, že sme na správnej ceste. Je to výsledok odhodlania celej spoločnosti a prvých hmatateľných účinkov spolupráce so skupinou Lufthansa,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jörg Eberhart.
Vlastníkom spoločnosti Italia Trasporto Aereo S.p.A., ktorá podniká pod názvom ITA Airways, je talianska vláda a nemecká skupina Lufthansa. Štát svoje vlastnícke práva vykonáva prostredníctvom ministerstva hospodárstva a financií. ITA Airways vznikla v roku 2020 ako nástupca skrachovanej spoločnosti Alitalia.
Zisk spoločnosti pred zdanením a úrokmi (EBIT) vlani stúpol na 25 miliónov eur zo sumy tri milióny eur v predchádzajúcom roku. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol sumu 404 miliónov eur. Vlaňajšie tržby prepravcu boli v objeme 3,2 miliardy eur.
„Rok 2025 znamenal pre ITA Airways prelom: Prvýkrát sme dosiahli zisk, čím sme potvrdili, že sme na správnej ceste. Je to výsledok odhodlania celej spoločnosti a prvých hmatateľných účinkov spolupráce so skupinou Lufthansa,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jörg Eberhart.
Vlastníkom spoločnosti Italia Trasporto Aereo S.p.A., ktorá podniká pod názvom ITA Airways, je talianska vláda a nemecká skupina Lufthansa. Štát svoje vlastnícke práva vykonáva prostredníctvom ministerstva hospodárstva a financií. ITA Airways vznikla v roku 2020 ako nástupca skrachovanej spoločnosti Alitalia.