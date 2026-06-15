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Taliansky obchodný prebytok v apríli medziročne vzrástol
Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie v apríli stúpol na 4,3 miliardy eur z 2,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom.
Autor TASR
Rím 15. júna (TASR) - Prebytok talianskeho zahraničného obchodu sa v apríli medziročne zvýšil, keďže vývoz rástol rýchlejšie než dovoz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie v apríli stúpol na 4,3 miliardy eur z 2,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali s prebytkom 5,2 miliardy eur.
Vývoz sa v apríli medziročne zvýšil o 8,8 % a dovoz o 5,5 %. Rast exportu bol výrazný a týkal sa väčšiny sektorov s výnimkou farmaceutických výrobkov, uviedli štatistici. Rast dovozu podporilo najmä zvýšenie nákupov kovov a ropy.
Vývoz do krajín mimo Európskej únie (EÚ) vzrástol o 12 % a vývoz na trhy EÚ o 5,9 %.
Po očistení o sezónne vplyvy obchodný prebytok v apríli klesol na 4,1 miliardy eur z 5 miliárd eur v marci. Vývoz aj dovoz v medzimesačnom porovnaní klesli o 2,2 %, respektíve o 0,6 %.
Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie v apríli stúpol na 4,3 miliardy eur z 2,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali s prebytkom 5,2 miliardy eur.
Vývoz sa v apríli medziročne zvýšil o 8,8 % a dovoz o 5,5 %. Rast exportu bol výrazný a týkal sa väčšiny sektorov s výnimkou farmaceutických výrobkov, uviedli štatistici. Rast dovozu podporilo najmä zvýšenie nákupov kovov a ropy.
Vývoz do krajín mimo Európskej únie (EÚ) vzrástol o 12 % a vývoz na trhy EÚ o 5,9 %.
Po očistení o sezónne vplyvy obchodný prebytok v apríli klesol na 4,1 miliardy eur z 5 miliárd eur v marci. Vývoz aj dovoz v medzimesačnom porovnaní klesli o 2,2 %, respektíve o 0,6 %.