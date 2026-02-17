< sekcia Ekonomika
Taliansky obchodný prebytok v decembri stúpol najvyššie za 5 mesiacov
Zahraničný obchod krajiny tak prekonal očakávania.
Autor TASR
Rím 17. februára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Talianska sa v decembri zvýšil na 6 miliárd eur z úrovne 5,2 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Zahraničný obchod krajiny tak prekonal očakávania, že v záverečnom mesiaci vlaňajška vykáže prebytok v objeme 4,5 miliardy eur. Decembrový prebytok bol najvyšší za päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Taliansky decembrový vývoz medziročne vzrástol o 4,9 % na 51,6 miliardy eur najmä vďaka vyššiemu predaju základných kovov (+ 27,8 %) a dopravných zariadení (+ 25,2 %). Výrazne sa zväčšil export do Švajčiarska (+ 41,7 %), na trhy Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (+ 48 %), do Poľska (+ 18,9 %) a Francúzska (+ 5,4 %). Zmenšil sa však vývoz do Turecka (- 17 %), Veľkej Británie (- 8,7 %) a Holandska (- 9,7 %).
Dovoz do Talianska v decembri stúpol o 3,4 % na 45,6 miliardy eur. Išlo predovšetkým o výsledok väčšieho importu liekov (+ 30,6 %), poľnohospodárskych tovarov (+ 21,3 %) a základných kovov (+ 46 %). Celkovo vzrástol dovoz z Belgicka (+ 18,7 %), Rumunska (+ 19,6 %), Severnej Ameriky (+ 59,5 %) a Strednej a Južnej Ameriky (+ 32,8 %). Klesol import z Ruska (- 72,2 %) a z členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (- 36,5 %).
Za celý minulý rok dosiahol obchodný prebytok Talianska sumu 50,7 miliardy eur. Vlaňajší taliansky vývoz sa zvýšil o 3,3 % a dovoz sa posilnil o 3,1 %.
