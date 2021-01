Taliansky parlament schválil balík pomoci ekonomike 32 miliárd eur

Rím 21. januára (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte získal v stredu (20. 1.) takmer jednomyseľnú podporu parlamentu pre ďalší balík výdavkov na pomoc ekonomike, ktorú zasiahla pandémia ochorenia COVID-19. A to len pár hodín po tom, ako tesne prežil pokus menšieho koaličného partnera o svoje zosadenie.



Opozícia a koaličné strany odložili bokom tradičnú nevraživosť a spojili sily, aby schválili balík stimulov v hodnote 32 miliárd eur v oboch komorách parlamentu.



Peniaze pôjdu na pomoc zdravotníctvu, na financovanie grantov pre podniky, ktoré sú nútené zatvoriť prevádzky pre blokády spojené s pandémiou, na programy spojené s udržaním zamestnanosti, tzv. kurzarbeit, na krytie posunu termínov platenia daní.



V dôsledku toho očakáva Taliansko v tomto roku rozpočtový deficit na úrovni 8,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol v stredu minister hospodárstva Roberto Gualtieri. To je viac ako doterajší cieľ 7 % HDP, ale zároveň menej ako odhadovaných 10,5 - 10,8 % v roku 2020. Najnovší balík pomoci zvýši celkový objem stimulov v Taliansku na takmer 200 miliárd eur od vlaňajšieho februára, keď krajinu zasiahla pandémia.



Opozičné stredopravé strany uviedli, že sa zhodli na potrebe urobiť viac pre to, aby ekonomika prežila zdravotnú krízu, ktorá si v Taliansku vyžiadala viac ako 83.000 obetí. Varovali však, že čas na záchranu sa kráti.



"Máme 100 dní na to, aby sme túto krajinu zachránili pred pandémiou a rizikom bankrotu," uviedol pre dolnú komoru parlamentu Renato Brunetta, veteránsky politik zo strany Forza Italia.



Conte v utorok (19. 1.) prežil v Senáte svoje druhé hlasovanie o dôvere v priebehu dvoch dní. To mu umožnilo pokračovať vo funkcii aj po tom, čo bývalý premiér Matteo Renzi stiahol svoju menšiu stranu Italia Viva z koalície a pokúsil sa položiť vládu.



Conte ustál hlasovanie o dôvere vďaka niekoľkým opozičným a nezaradeným senátorom, ale nemá absolútnu väčšinu, čo mu sťaží prijatie akýchkoľvek sporných právnych predpisov v budúcnosti a je zraniteľný v prípade možných budúcich sporov.



V stredu informoval o svojich plánoch prezidenta Sergia Mattarellu. Po stretnutí však neboli zverejnené žiadne vyhlásenia.