Taliansky parlament schválil štátny rozpočet na rok 2026
Autor TASR
Rím 30. decembra (TASR) - Dolná komora talianskeho parlamentu schválila štátny rozpočet na rok 2026. Za návrh, ktorý vypracoval vládny kabinet premiérky Giorgie Meloniovej, hlasovalo 216 poslancov, 126 bolo proti a traja sa zdržali. Rozpočtový zákon už minulý týždeň schválila horná komora parlamentu - Senát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Bez štátneho rozpočtu schváleného v termíne do Silvestra by Taliansko muselo začať nový rok v rozpočtovom provizóriu. Minister financií Giancarlo Giorgetti uviedol, že rozpočet počíta s opatreniami v celkovom objeme približne 22 miliárd eur. Podľa pôvodného návrhu sa mali opatrenia pohybovať okolo 18,7 miliardy eur. Dodatočné prostriedky vláda okrem iného vyčlenila na podporu firiem v procese digitálnej transformácie.
Medzi kľúčové opatrenia patrí zníženie sadzby dane z príjmu z 35 % na 33 % pre príjmy do 50.000 eur, z čoho by malo profitovať približne 13,6 milióna daňových poplatníkov. Predpokladá sa, že štátnu pokladnicu to bude stáť 2,8 miliardy eur. Vláda si od tohto kroku sľubuje zvýšenie kúpnej sily obyvateľov. Počíta sa aj so znižovaním výdavkov na ministerstvách alebo s daňovými úľavami pre zamestnancov na dobu neurčitú.
Giorgetti si stanovil cieľ stlačiť rozpočtový deficit v budúcom roku pod hranicu 3 % hrubého domáceho produktu, konkrétne na 2,8 %. Taliansko by vďaka tomu mohlo vystúpiť z procedúry nadmerného deficitu, ktorú voči nemu vedie Európska komisia.