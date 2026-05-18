Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Ekonomika

Taliansky prebytok zahraničného obchodu sa v marci medziročne nezmenil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Hodnota talianskeho exportu sa v marci medziročne zvýšila o 7,4 % a hodnota importu sa posilnila o 8 %. Medziročnému rastu vývozu pomohlo zväčšenie exportu kovov.

Autor TASR
Rím 18. mája (TASR) - Zahraničný obchod Talianska v marci vykázal prebytok v objeme 4,71 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa nezmenil. Klesol však z februárovej sumy 4,98 miliardy eur a nenaplnili sa očakávania, že v marci sa zvýši na sumu 5,2 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a ANSA.

Hodnota talianskeho exportu sa v marci medziročne zvýšila o 7,4 % a hodnota importu sa posilnila o 8 %. Medziročnému rastu vývozu pomohlo zväčšenie exportu kovov. Rast dovozu bol predovšetkým výsledkom väčšieho importu motorových vozidiel a elektroniky.

Export Talianska do krajín Európskej únie v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vzrástol o 9,6 % a vývoz do štátov mimo EÚ stúpol o 5,1 %. Import z EÚ sa zväčšil o 8,1 % a z trhov mimo EÚ stúpol o 7,9 %.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení