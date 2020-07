Taliansky premiér odmieta prehnane prísne podmienky pri fonde obnovy

Meseberg 13. júla (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte odmieta prehnane prísne podmienky pri čerpaní ekonomických stimulov v rámci fondu obnovy. Povedal to po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Conte na tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou na zámku Meseberg uviedol, že Taliansko nemá problém s monitorovaním ekonomických reforiem inštitúciami EÚ, avšak stanovenie príliš prísnych podmienok by bolo kontraproduktívne.



Lídri EÚ sa v piatok a sobotu (17. 7. a 18. 7.) stretnú v Bruseli a budú rokovať o ambicióznom pláne Európskej komisie, ktorý sa týka financovania obnovy po koronakríze v celkovej hodnote 750 miliárd eur. Program by mal pozostávať z priamych dotácií (500 miliárd eur) a lacných úverov (250 miliárd eur).