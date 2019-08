Taliansky premiér sľúbil, že nový diaľničný most bude hotový do apríla

V stredu sa v Janove uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti prvého výročia tejto udalosti.

Rím 14. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu sľúbil, že nový diaľničný most v Janove bude dokončený do apríla 2020 a nahradí viadukt, pri ktorého zrútení zomrelo presne pred rokom 43 ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



Stavba nového viaduktu podľa Conteho pokračuje a do prevádzky by mal byť uvedený v apríli 2020.



Katastrofa spred roka si tiež vyžiadala evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta.



V stredu sa v Janove uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti prvého výročia tejto udalosti. Presne o 11.36 h venovali Janovčania obetiam minútu ticha, počas ktorej však zneli zvony všetkých miestnych kostolov a sirény lodí v prístave. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili aj talianski politici vrátane premiéra Conteho a ministra vnútra Mattea Salviniho.



Tzv. Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický projekt, sa stal symbolom spájajúcim dve časti prístavného mesta.



Prokuratúra sa snaží zistiť príčinu nešťastia a nevylučuje, že zrútenie mohli zapríčiniť chyby v konštrukcii mosta alebo nedostatočná údržba. Vládni predstavitelia zo zodpovednosti za tragédiu obvinili diaľničnú akciovú spoločnosť Autostrade per l'Italia. Ide o divíziu spoločnosti Atlantia, ktorej vlastníkom je rodina Bennettonovcov.



Talianska vláda urobila z rekonštrukcie mosta svoju prioritu a prisľúbila, že nový oceľový most slávnostne otvoria na budúci rok. Ten zadarmo navrhol svetoznámy taliansky architekt Renzo Piano pochádzajúci z Janova.