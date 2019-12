Taliansky premiér uvítal plánované zlúčenie dvoch automobiliek

Miláno 19. decembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte uvítal plánované zlúčenie automobiliek Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s francúzskym rivalom PSA. Ale v rozhovore pre noviny La Stampa vo štvrtok uviedol, že ochrana pracovných miest v Taliansku bude jeho najvyššou prioritou.



"Pre Taliansko a Európu to môže byť veľká príležitosť," povedal Conte denníku La Stampa deň pred stretnutím vedenia FCA s predstaviteľmi talianskych odborov. Podľa premiéra dohoda by nemala mať negatívny vplyv na pracovné miesta v Taliansku. Obe automobilky totiž v spoločnom vyhlásení uviedli, že žiadny závod nezatvoria.



„Pre túto vládu je ochrana stability pracovných miest rozhodujúca,“ dodal Conte, podľa ktorého vytvorenie štvrtého najväčšieho výrobcu automobilov na svete a spoločný vývoj ekologických modelov pomôžu integrácii európskeho priemyslu.



Koncern FCA informoval, že z fúzie očakáva ročnú synergiu 3,7 miliardy eur bez zatvorenia niektorej z tovární.



Odbory zase privítali rozhodnutie oboch výrobcov prijať dvoch zástupcov odborov (jedného z Talianska a jedného z Francúzska) do 11-členného predstavenstva zlúčenej skupiny.



Analytici však očakávajú, že továrne spoločností v Európe, budú predmetom dôkladného skúmania, pretože niektoré ich modely sa prekrývajú a výrobné kapacity nie sú dostatočne využívané. Najmä FCA nedostatočne využíva svoje závody v Taliansku, ktoré zamestnávajú okolo 58.000 ľudí, čo je viac ako štvrtina zamestnancov koncernu.