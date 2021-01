Taliansky prezident vyzval vládne strany, aby schválili plán obnovy EÚ

Rím 11. januára (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella vyzval vládne strany, aby schválili plán obnovy Európskej únie (EÚ) ešte pred riešením hroziacej politickej krízy. Informovali o tom v pondelok talianske noviny.



Predseda vlády Giuseppe Conte čelí tento týždeň rozhodujúcej skúške. Jeho koaličný partner a bývalý premiér Matteo Renzi by totiž mohol položiť vládu, ktorá sa snaží potlačiť pandémiu ochorenia COVID-19. Renziho malá strana Italia Viva vyzvala na radikálne zmeny vládnych plánov zameraných na oživenie ekonomiky.



Spor v koalícii o plán na podporu hospodárstva by mohol vyvrcholiť na schôdzi kabinetu predbežne naplánovanej na stredu (13. 1.). Očakáva, že Conte v ten deň požiada ministrov o schválenie jeho plánu obnovy. Ak ho dvaja ministri z Italia Viva odmietnu, predseda vlády by mohol čeliť tlaku na rýchlu rezignáciu a otvoril by tak politickú krízu.



Aj keď prezident nemá právomoc zabrániť strane Italia Viva vo vystúpení z koalície, môže na ňu vyvíjať morálny tlak. Ak vláda padne, koaličné strany by sa mohli pokúsiť pripraviť nový pakt a dohodnúť sa na revidovanom tíme ministrov, či už s Contem na čele alebo bez neho. Prípadne by sa hlava štátu mohla pokúsiť zostaviť vládu národnej jednoty, ktorá by čelila zdravotnej a hospodárskej kríze.



Ak zlyhajú iné možnosti, parlamentné voľby by sa museli uskutočniť o dva roky skôr. Ale takýto výsledok sa javí ako vysoko nepravdepodobný vzhľadom na situáciu v Taliansku, ktoré doteraz evidovalo 78.755 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je druhý najvyšší počet obetí v Európe a šiesty najvyšší na svete.