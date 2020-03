Taliansky priemysel počíta so stratami 100 miliárd eur mesačne

Rím 23. marca (TASR) - Taliansko na zastavenie šírenia epidémie nového koronavírusu prerušilo všetku výrobu okrem životne dôležitých produktov. Domáci priemyselníci počítajú so stratami 100 miliárd eur mesačne.



"Zastavením produkcie sa pre Taliansko začína čas vojnovej ekonomiky," uviedol šéf priemyselného zväzu Confindustria Vincenzo Boccia v rozhovore pre Radio Capital. "Zdravie musí mať v týchto časoch prednosť, musíme však zabrániť tomu, že mnohé firmy po tejto epidémii nebudú môcť znova otvoriť pre nedostatok likvidity. Ako môže prežiť firma s nulovým obratom? Musíme nájsť nejaké riešenia."



Prioritou je podľa neho vyriešenie nedostatku likvidity firiem. Veľa bude však závisieť od dĺžky odstavenia produkcie. "Ak by to boli dva týždne, je to niečo iné ako mesiace, čo by spôsobilo ťažké škody."