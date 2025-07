Taliansky priemysel sa obáva negatívnych dôsledkov amerických ciel

Rím 4. júla (TASR) - Talianski priemyselníci sa obávajú negatívnych dôsledkov ciel, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



„S americkými clami vo výške 10 % v roku 2026 riskuje Taliansko stratu exportu v hodnote 20 miliárd eur a 118.000 pracovných miest,“ varoval šéf talianskeho zamestnávateľského Confindustria Emanuele Orsini v rozhovore pre milánsky denník „Corriere della Sera“.



„Taliansko nevyváža len luxusný tovar, pri ktorom je dopyt málo citlivý na ceny, vyvážame predovšetkým stroje, dopravné prostriedky a kožené výrobky. Ak by som povedal, že tieto clá sú zvládnuteľné, podcenil by som ich dosah. Nejde tu o clá vo výške 10 %, ale o 23,5 %. Musíme totiž zohľadniť aj oslabenie dolára, ktoré od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahlo 13,5 %,“ uviedol Orsini.



Podľa Orsiniho by reakcia EÚ na clá vo forme odvetných spôsobila ešte väčšie škody. „Musíme nájsť rovnováhu, nesmieme hroziť sankciami, ale ponúknuť výhody, ak bude colná politika USA rozumná. V každom prípade sa musíme naďalej sústreďovať na USA, ktoré zostávajú prioritným trhom, a zároveň otvárať nové trhy.“