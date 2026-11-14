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Taliansky úrad na ochranu údajov udelil firme Meta pokutu 805 miliónov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pokuta pre Metu predstavuje približne 0,47 percenta jej celosvetových príjmov.

Autor TASR
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Miláno 14. novembra (TASR) - Taliansky úrad na ochranu osobných údajov udelil americkej spoločnosti Meta Platforms pokutu 805 miliónov eur po tom, čo zistil, že firma získala prístup k fotografiám a videám používateľov so systémom Android bez toho, aby mala ich súhlas alebo ich o tom informovala. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry Reuters.

Meta podľa talianskeho úradu získala prístup k fotografiám a videám používateľov Androidu cez funkciu v aplikácii sociálnej siete Facebook, ktorá navrhovala obsah z osobných galérií používateľov s návrhom na jeho zdieľanie.

Americký gigant má teraz 60 dní na to, aby funkciu ako predvolenú vypol. Nemusí ju vymazať, potrebuje však na jej aktivovanie súhlas používateľa. Úrad doplnil, že v rámci vyšetrovania, ktoré sa začalo v roku 2025, nezistil, či takto získaný obsah Meta využívala aj na trénovanie modelov umelej inteligencie.

Úrad si tiež vyhradil právo samostatne preskúmať inú funkciu zavedenú v roku 2026, ktorá umožňuje spracovanie obsahu z galérií používateľov v cloude. Pokuta pre Metu predstavuje približne 0,47 percenta jej celosvetových príjmov.
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