Taliansky výrobca Herniamesh sa stáva súčasťou VMG
Spoločnosť Herniamesh založil chirurg Ermanno Trabucco, autor Trabucco chirurgickej techniky.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Vitrex Medical Group (VMG), ktorej súčasťou je slovenský výrobca zdravotníckych pomôcok Chirana T.Injecta, oznámila akvizíciu talianskej spoločnosti Herniamesh, špecialistu na výrobu chirurgických sieťok so sídlom v severnom Taliansku. V utorok (14. 4.) o tom informovala Zuzana Kopanicová, marketingová manažérka spoločnosti WOOD & Company, ktorá má skupinu vo svojom portfóliu.
„Zaradením vysokokvalitného, v EÚ vyrábaného, portfólia spoločnosti Herniamesh do našej ponuky sa posúvame od špecialistu na šijací materiál k poskytovateľovi komplexných chirurgických riešení. Tento krok rozširuje rozsah aj kapacitu nášho portfólia a posilňuje našu pozíciu globálneho hráča v segmente chirurgických produktov,“ priblížil generálny riaditeľ VMG Marcin Sieczek.
Spoločnosť Herniamesh založil chirurg Ermanno Trabucco, autor Trabucco chirurgickej techniky. Spoluzakladateľka a súčasná majiteľka Lorena Trabucco zostáva po akvizícii spoluvlastníčkou a bude sa podieľať na rozvoji firmy v rámci skupiny.
