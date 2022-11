Taliansky výrobca zbraní Beretta expanduje v USA

Rím 13. novembra (TASR) - Taliansky výrobca zbraní Beretta expanduje v zahraničí. Lombardská firma investuje 60 miliónov eur do rozšírenia výroby v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Beretta plánuje nový závod v meste Savannah v štáte Georgia. Nový závod postaví Gruppe Norma Precision, ktorá po prevzatí švajčiarskeho koncernu Kolosses Ruag Ammotec teraz patrí do impéria Beretty. Závod bude mať 28.000 metrov štvorcových a zamestná 600 ľudí.



"Chceme ponúknuť našim zákazníkom v USA kompletnú sériu produktov, ktoré sa budú vyrábať na lokálnej báze, od ľahkých zraní po náboje," uviedol šéf správnej rady Beretta Holding Pietro Gussalli Beretta.



Beretta Holding, ktorý v USA zamestnáva okolo 1000 ľudí a vlastní tiež obchody v Dallase a New Yorku, generuje okolo 52 % svojich tržieb na trhu v USA. Jeho tržby v roku 2021 stúpli o 18,3 % na 958 miliónov eur a prevádzkový zisk sa zvýšil o 22 % na 216,6 milióna eur. Čistý zisk vyskočil o 56 % na 216,6 milióna eur.



Počiatky koncernu Beretta siahajú do 16. storočia. Prvé zmienky o firme pochádzajú z roku 1526, čo znamená, že Beretta je najstarším výrobcom zbraní na svete.