Taliansky zahraničný obchod v januári dosiahol prebytok
Bilancia zahraničného obchodu Talianska však nenaplnila očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že prebytok za január bude v sume 5,6 miliardy eur.
Autor TASR
Rím 20. marca (TASR) - Zahraničný obchod Talianska v januári vykázal prebytok v objeme 1,09 miliardy eur. Išlo o výrazne zlepšenie bilancie, keďže v rovnakom mesiaci minulého roka krajina skončila v obchodnom deficite vo výške 290 miliónov eur. Januárový prebytok je výsledkom toho, že taliansky dovoz sa oslabil rýchlejšie ako vývoz. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Bilancia zahraničného obchodu Talianska však nenaplnila očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že prebytok za január bude v sume 5,6 miliardy eur.
Taliansky import medziročne klesol o 7,4 % na 45,41 miliardy eur najmä pre zníženie dovozu priemyselných výrobkov (-4,4 %) a základných kovov (-4,9 %). Import z krajín mimo Európskej únie, sa zmenšil o 13,9 % a dovoz zo štátov EÚ sa oslabil o 2 %.
Taliansky export klesol o 4,6 % na 46,50 miliardy eur. Zmenšil sa vývoz priemyselných tovarov (-4,6 %) a strojov a zariadení (-7,3 %). V rámci kľúčových obchodných partnerov sa oslabil export do Francúzska (-7,5 %), USA (-6,7 %), Nemecka (-4,8 %) a Veľkej Británie (-12,3 %). Stúpol však vývoz do Švajčiarska (15,5 %), Číny (14,6 %) a Rakúska (5,1 %).
Bilancia zahraničného obchodu Talianska však nenaplnila očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že prebytok za január bude v sume 5,6 miliardy eur.
Taliansky import medziročne klesol o 7,4 % na 45,41 miliardy eur najmä pre zníženie dovozu priemyselných výrobkov (-4,4 %) a základných kovov (-4,9 %). Import z krajín mimo Európskej únie, sa zmenšil o 13,9 % a dovoz zo štátov EÚ sa oslabil o 2 %.
Taliansky export klesol o 4,6 % na 46,50 miliardy eur. Zmenšil sa vývoz priemyselných tovarov (-4,6 %) a strojov a zariadení (-7,3 %). V rámci kľúčových obchodných partnerov sa oslabil export do Francúzska (-7,5 %), USA (-6,7 %), Nemecka (-4,8 %) a Veľkej Británie (-12,3 %). Stúpol však vývoz do Švajčiarska (15,5 %), Číny (14,6 %) a Rakúska (5,1 %).